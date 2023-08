ANA erhält dritte Boeing 787

All Nippon Airways konnte ihre dritte Boeing 787 übernehmen. Dreamliner ZA116 startete am Mittwoch Abend, den 4. Dezember 2011, zum Überführungsflug nach Tokio Haneda.

Die dritte Boeing 787 von ANA ist auf die Kennung JA805A registriert. All Nippon Airways hat ihre Dreamliner für zwei Klassen ausgelegt, 158 Sitze befinden sich in der Economy Klasse und 46 in der Business Klasse. ANA will am 21. Januar 2012 ihre erste 787 Langstrecke von Tokio Haneda nach Frankfurt eröffnen, diese Linie wird in Zusammenarbeit mit dem Star Alliance Partner Lufthansa betrieben. ZA116 ist die erste 787, die Boeing mit dem Package B Trent 1000 Triebwerke ausgeliefert hat.