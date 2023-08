ANA bestellt fünf weitere Boeing 787 Dreamliner

All Nippon Airways hat ihre Boeing 787 Dreamliner Bestellung von 50 auf 55 erhöht.

Die japanische Airline will US$ 1,9 Milliarden durch den Verkauf von bis zu 537.5 Millionen neuen Aktien aufbringen und diese unter anderem in den Kauf von fünf zusätzlichen 787 Dreamliner Flugzeugen investieren. Ein Sprecher des Star Alliance Mitglieds sagte, die Airline habe die Anzahl der bestellten Flugzeuge bereits Ende Mai auf 55 erhöht, als sie einige ihrer 767-300ER Bestellungen in 787er umwandelte. Letzten September hatte ANA bekannt gemacht, dass sie neun 767-300ER zur Überbrückung bis zur Dreamliner Lieferung geordert habe, diese Bestellung sei mittlerweile aber auf vier Maschinen gekürzt worden.

Link: All Nippon Airways