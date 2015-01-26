ANA baut Angebot und Streckennetz aus

Boeing 787-8 ANA (Foto: Boeing)

All Nippon Airways, die japanische Fluggesellschaft in der Star Alliance, will in Asien weiterhin deutlich expandieren und plant die Einführung einer neuen Strecke und den deutlichen Ausbau des Angebots auf bestehenden Strecken in Asien und darüber hinaus.

Der Flughafen Tokio/Narita wird als Umsteigeflughafen gestärkt, er bietet künftig vor allem Passagieren aus Nordamerika eine bessere Konnektivität. In Deutschland profitieren Passagiere auf der Strecke von Düsseldorf nach Tokio/Narita von dem verbesserten Angebot. Auf der Strecke zwischen Frankfurt und Tokio/Haneda bietet ANA künftig in einer Boeing 777-300ER statt einer Boeing 787-800 auch vormittags deutlich mehr Sitzplätze an.

Ein Element der Expansion ist die Einführung neuer Flüge zwischen Tokio/Narita und Kuala Lumpur ab dem 1. September dieses Jahres. Die Route wird täglich mit einer Boeing 787-800 bedient. Schon zum 12. Juni dieses Jahres startet eine neue Flugverbindung zwischen Tokio/Narita und Houston in den USA. Außerdem führt der japanische Marktführer jeweils einen zusätzlichen täglichen Flug von Tokio/Narita nach Honolulu, nach Singapur und nach Bangkok ein. Die Zahl der Verbindungen zwischen Tokio/Narita und Chengdu wird von vier Flügen pro Woche auf einen täglichen Service ausgebaut, zwischen Tokio/Narita und Hong Kong gibt es künftig statt saisonal schwankenden Angeboten neun wöchentliche Flugverbindungen.

Auch auf bereits bestehenden Verbindungen setzt das Star Alliance Mitglied größere Flugzeuge ein und baut das Sitzplatzangebot zum Teil deutlich aus. So wird zum Beispiel ab dem 7. Mai auch auf dem Morgenflug zwischen Tokio/Haneda und Frankfurt statt einer Boeing 787-800 eine 777-300ER eingesetzt. Auch von Tokio/Narita nach Singapur, Peking und nach Shenyang kommt ab Ende März jeweils ein größerer Jet zum Einsatz. Weitere Strecken, die ab dem frühen Sommer mit größeren Flugzeugen bedient werden, sind Tokio/Narita – Seattle, Tokio/Haneda – Paris, Tokio/Narita – Paris und Tokio/Haneda – Vancouver.

All Nippon Airways