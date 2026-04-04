ANA Group strukturiert ihr Frachtgeschäft um

All Nippon Airways Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: ANA)

Die ANA Group strukturiert Frachtaktivitäten um: Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA), NCA Japan Co., Ltd. (NCAJ) und ANA Cargo Inc. (ACX) werden zu einer einzigen Einheit zusammengeführt, um die Luftfrachtaktivitäten der ANA Group zu bündeln und zu stärken.

Diese Integration zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Frachtgeschäfts der Gruppe zu stärken. Das Fachwissen von ACX als Kombinationsfluggesellschaft wird mit dem spezialisierten Know-how von NCA und NCAJ als reinen Frachtfluggesellschaften gebündelt. Durch die Synergien zwischen dem Passagierstreckennetz und dem Frachtflugbetrieb wird die Gruppe End-to-End-Lösungen anbieten, die alle Schritte vom Vertrieb über den Flugbetrieb bis hin zur Frachtabfertigung integrieren. Dies ermöglicht eine bessere Reaktion auf Kundenbedürfnisse und den sich schnell verändernden Markt und bietet den Kunden noch mehr Komfort und Mehrwert.

Mit Wirkung zum 1. April 2027 wird Nippon Cargo Airlines nur noch als operatives Unternehmen fortgeführt, behält jedoch ihre Luftverkehrsbetreiberlizenz und das Luftverkehrsbetreiberzeugnis. Seit dem Beitritt der NCA-Gruppe zur ANA-Gruppe im August 2025 haben die Unternehmen ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Frachtkapazitäten und Codesharing, insbesondere in Nordamerika und Europa, ausgebaut. Diese nächste Phase der Integration wird eine höhere Effizienz und ein nahtloses Kundenerlebnis ermöglichen.

Ab dem 1. April 2026 bereits werden drei zentrale Initiativen umgesetzt, die auf eine stärkere Bündelung im Frachtgeschäft abzielen. Zum einen wird die Vertriebsstruktur außerhalb Japans vereinheitlicht, sodass Kunden im gesamten Netzwerk einen einzigen Ansprechpartner haben – unabhängig davon, welche Fluggesellschaft den Flug tatsächlich durchführt. Weiterhin wird in Japan der Lagerbetrieb durch eine erste Integration an den Flughäfen Chubu Centrair International Airport und Kansai International Airport konsolidiert, um die Abgabe und Abholung von Fracht zentralisiert zu organisieren. Ergänzend dazu beginnt außerhalb Japans die Optimierung der Frachtabfertigung mit der Konsolidierung des Abfertigungsbetriebs für ankommende Fracht am Chicago O’Hare International Airport, wodurch die Prozesse insgesamt effizienter gestaltet werden.

Eine weitere Vereinheitlichung der Vertriebsstrukturen in Japan und eine weitere Konsolidierung der Lagerabläufe an inländischen und internationalen Flughäfen werden derzeit geprüft. Die ANA Group positioniert so den Frachtbereich als zentralen Motor für langfristiges Wachstum. Die Umstrukturierung unterstützt das Ziel der Gruppe, Integrations- und Synergieeffekte in Höhe von 30 Milliarden Yen (umgerechnet mehr als 160 Millionen Euro) zu erzielen. Durch die Kombination des dedizierten Frachtflugnetzes von NCA mit dem internationalen Passagiernetz von ANA strebt die Gruppe an, Asiens führender Kombinationscarrier zu werden.

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