ANA übernimmt ersten A320neo

All Nippon Airways A320neo (Foto: Airbus)

Airbus hat am 16. Dezember 2016 die Erstübergabe eines Airbus A320neo (new engine option) an All Nippon Airways bekanntgegeben.

Mit dieser Auslieferung wird ANA zum ersten Betreiber des Airbus A320neo in Japan. ANA hat ihre A320neo mit dem Getriebefan PW1100G-JM von Pratt & Whitney ausgerüstet, die Fluggesellschaft aus Japan hat insgesamt 37 Maschinen aus der A320 Familie bestellt. Der Auftrag unterteilt sich laut Airbus auf sieben A320neo, 26 A321neo und vier A322ceo. Die A320neo sind bei ANA für 146 Passagiere ausgelegt, acht Fluggäste finden in der Business Klasse und 138 in der Economy Klasse Platz.