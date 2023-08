ANA übernimmt erste Boeing 787 Dreamliner

Heute, den 26. September 2011, kann All Nippon Airways in Seattle ihre erste Boeing 787 übernehmen.

All Nippon Airways musste sich lange auf diesen Tag gedulden, die Erstauslieferung war ursprünglich für den Sommer 2008 geplant. In diesem Programm hat sich Boeing bei der Komplexität verschätzt, bei der 787 wurde in vieler Hinsicht Neuland beschritten, die Maschine ist zu einem grossen Teil aus modernsten Kunststoffen gefertigt, so konnte gegenüber der herkömmlichen Bauweise viel Gewicht gespart werden. Heute ist es nun so weit, die erste Boeing 787 kann feierlich an All Nippon Airways übergeben werden. Am Dienstagmorgen wird der Dreamliner von ANA in Richtung Tokio starten, wo er in ein paar Wochen den regulären Linienbetrieb aufnehmen wird.