ANA übernimmt erste 787 am 26. September

All Nippon Airways und Boeing gaben heute bekannt, dass ANA ihren ersten Dreamliner am 26. September 2011 übernehmen kann.

Der Überflug von Seattle nach Tokio soll vom 27. September auf den 28. September 2011 stattfinden, dies gab die Erstkundin heute bekannt. Der erste kommerzielle Flug ist am 26. Oktober von Tokio Narita nach Hongkong geplant. All Nippon Airways hat bei Boeing 55 787 Dreamliner in den Bestellbüchern und wird ihre Dreamliner Flotte in den nächsten achtzehn Monaten rasch auf 20 Maschinen ausbauen.