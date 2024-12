ANA übernimmt Peach Aviation

All Nippon Airways Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: ANA)

Die japanische ANA Holdings und die in Hongkong ansässige First Eastern Aviation Holdings haben sich darauf geeinigt, dass die ANA Group die restlichen sieben Prozent der Peach-Anteile von First Eastern erwirbt.

Mit diesem Deal sind jetzt sämtliche Anteile der japanischen Low Cost Airline im Besitz der ANA Group. Peach, erste Low-Cost-Airline Japans, hat sich seit ihrer Gründung 2011 stetig weiterentwickelt und ist seit 2017 eine konsolidierte Tochtergesellschaft der ANA Group. Der Umsatz von Peach erreichte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ein Allzeithoch. Anfang Dezember 2024 erweiterte Peach die Aktivitäten und das Netzwerk in Asien mit der Einführung der Strecke Osaka/Kansai – Singapur mit dem neuesten Airbus A321LR. Die intensive Zusammenarbeit der ANA Group mit Peach Aviation steigert die Zahl der Touristen nach Japan und spricht neue Kundengruppen für die Kernfluggesellschaft ANA an.

Das Unternehmen rechnet mit einem weiteren Anstieg der Touristenzahlen und will mit der Entscheidung, die Low Cost Airline komplett zu erwerben, auf dem bisherigen Wachstum aufzubauen. Weiterhin sollen das Geschäftsportfolio der ANA Group gestärkt und die Gewinne gesteigert werden. Die ANA Group will weiterhin aktiv die Nachfrage entwickeln, um mehr Touristen nach Japan zu bringen. Ziel ist es, 60 Millionen Besucher pro Jahr anzuziehen und durch den Tourismus die regionale Revitalisierung zu fördern.

Die ANA Group wird als Muttergesellschaft das Ziel von Peach unterstützen, eine führende Low Cost Airline in Asien zu werden, indem es die Unternehmenskultur und Marke von Peach nutzt und das Unternehmen weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit zwischen Peach und den weiteren Unternehmen innerhalb der ANA Group wird in Zukunft weiter gestärkt, mit dem Ziel, das Airline-Segment auszubauen, die Erträge zu steigern und den Unternehmenswert der ANA-Gruppe zu erhöhen.

ANA