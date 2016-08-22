ANA übernimm fünfzigsten Dreamliner

ANA, All Nippon Airways fünfzigster Dreamliner Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

All Nippon Airways konnte am 17. August 2016 feierlich ihre fünfzigste Boeing 787 übernehmen, dabei handelte es sich um eine Boeing 787-9.

ANA konnte am 26. September 2011 in Seattle ihren ersten Dreamliner in Empfang nehmen, in knapp fünf Jahren ist die Flotte nun auf fünfzig Maschinen angewachsen. Nach einer großen Auslieferungsverzögerung von drei Jahren und einigen technischen Kinderkrankheiten, die es zu bewältigen galt, haben sich die Boeing 787 bei ANA inzwischen zu einer tragenden Stütze im Langstreckenverkehr gemausert. ANA ist momentan der größte Boeing 787 Betreiber und hat insgesamt 83 Maschinen dieses Typs bestellt.