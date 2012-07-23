ANA, Betriebspause für fünf Dreamliner

All Nippon Airways musste fünf ihrer elf Boeing 787 Dreamliner vorübergehend aus dem Betrieb ziehen, damit eine Triebwerkmodifikation gemacht werden kann.

Der britische Triebwerkhersteller Rolls Royce und Boeing haben das Auswechseln eines Bauteils im Untersetzungsgetriebe (Gearbox) angeordnet, das rascher als geplant altert und zu Problemen im Trent 1000 Antrieb führen könnte. Die Flugzeuge müssen für diesen Zweck vorübergehend aus dem Flugbetrieb genommen werden.

Das Bauteil ist scheinbar nicht in allen Trent 1000 baugleich eingebaut worden, daher sind nur einige Maschinen vom Grounding betroffen. Flight Global schreibt, dass JA802A, JA806A, JA807A, JA808A und JA810A von der Massnahme betroffen seien. Nach Aussagen von ANA befinden sich zwei der Maschinen bereits wieder im regulären Flugbetrieb.