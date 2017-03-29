AMST und LAT arbeiten zusammen

Lufthansa Flight Training CJ1+ (Foto: Wikipedia)

AMST-Aviation und Lufthansa Aviation Training (LAT) vereinbaren Partnerschaft und arbeiten in Zukunft in einigen Bereichen näher zusammen.

AMST-Aviation, ein innovatives Tochterunternehmen des Technologieunternehmens AMST Holding, welches sich darauf spezialisiert hat zukunftsweisende Trainingslösungen für den zivilen Flugbereich anzubieten und Lufthansa Aviation Training, ein führender Anbieter für die Ausbildung von Piloten und Kabinenbesatzung, haben im März eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Zentraler Inhalt der Zusammenarbeit ist Upset Prevention und Recovery (UPRT) Training, das in der Pilotenausbildung aktuell eine immer schwergewichtigere Rolle zur Erhöhung der Sicherheit im Luftverkehr spielt. LAT bringt ihre fliegerische Kompetenz in Form von CBT Theoriemodulen in die Partnerschaft ein, AMST-Aviation das hochrealistische praktische UPRT Training auf DESDEMONA - ein speziell für UPRT geeigneter Flugsimulator, welcher hautnahe Bewegungssimulation inklusive realistischer G-Belastungen in allen Fluglagen ermöglicht.

"Die Zusammenarbeit von LAT und AMST-Aviation im Bereich UPRT ist ein logischer Schritt, weil sich die Kompetenzen beider Häuser in diesem Bereich ausgesprochen gut ergänzen. Wir freuen uns über den Vertragsabschluss und sind guter Dinge bezüglich einer weiteren Vertiefung der Kooperation", sagte Rainer Schlüsselberger, CEO von AMST-Aviation.