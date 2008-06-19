AMR will ältere Flugzeuge früher aus dem Verkehr ziehen

American Airlines und American Eagle erwarten die Lieferung Energie-effizienter neuer Maschinen und überlegen sich, die älteren Flugzeuge früher einzustellen.

AMR sagte, sie werde im Verlauf der nächsten zwei Jahre 70 Boeing 737-800 erhalten, mit denen sie ihre MD-80 Flotte ersetzen will. CEO Gerard Arpey meinte, die Airline werde weiterhin den Zeitpunkt des Wechsels evaluieren und auch eine schnellere Erneuerung prüfen. Sie wolle das zweite Quartal mit einem zum Vorjahr um 5,9% - 6,9% verbesserten Umsatz abschliessen.