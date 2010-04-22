AMR verbucht grösseren Verlust

Die Muttergesellschaft der American Airlines AMR Corp meldet für das erste Quartal des Jahres einen Verlust von US$505 Millionen.

Dies entspricht einer weiteren Vertiefung des letztjährigen Verlustes von US$375 Millionen in derselben Periode. Die Einnahmen aus dem operativen Bereich stiegen zwar um 4,7 Prozent auf US$5,07 Milliarden an, gleichzeitig vergrösserten sich aber auch die Kosten um 6,6 Prozent auf US$5,37 Milliarden. Der Verkehr auf den Hauptlinien der American Airlines verbesserte sich leicht um 0,4 Prozent auf 28,7 Milliarden RPMs, während die Kapazität um 2,5 Prozent auf 36,85 Milliarden ASM gekürzt wurde. Die Auslastung stieg um 2,2 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent. Der Yield lag um 3,7 Prozent höher bei 13,35 Cents. AMR erwartet für das gesamte Jahr einen Anstieg der Kapazität um durchschnittlich ein Prozent im Vergleich zum Jahr 2009.