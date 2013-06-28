ALC will weitere ATR Flugzeuge kaufen

Die Flugzeugfinanzierungsgesellschaft Air Lease Corporation (ALC) hat während der Paris Air Show eine Kaufabsichtserklärung für fünf weitere ATR 72-600 unterzeichnet.

Mit diesem Auftrag wird die von ALC verwaltete ATR Flotte auf 21 Maschinen ansteigen, die Flugzeugleasinggesellschaft hat im Juli 2010 an der Farnborough Air Show zum ersten Mal Verkehrsflugzeuge bei dem europäischen Flugzeugbauer ATR in Auftrag gegeben. Die Bestellung über fünf ATR 72-600 entspricht einem Marktwert von 120 Millionen US Dollar. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgestattet worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.