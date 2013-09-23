ALC schliesst Dreamliner Auftrag ab

Air Lease Corporation (ALC) hat bei Boeing einen Grossauftrag über dreissig Boeing 787-10 und drei Boeing 787-9 finalisiert.

Dieser Auftrag wurde bereits an der Paris Air Show im Juni 2013 bekanntgegeben. Nach den aktuellen Listenpreisen erreicht der Auftragswert 9,6 Milliarden US Dollar. ALC hat bei Boeing mittlerweile mehr als 200 Flugzeuge in den Auftragsbüchern. Air Lease Corporation (ALC) wurde 2010 durch Steven F. Udvar-Hazy ins Leben gerufen, der Veteran in der Branche hat vor Jahrzehnten bereits ILFC gegründet.