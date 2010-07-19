ALC kauft Airbus Jets

Die neue Unternehmung des ILFC Gründers Steven F. Udvar-Hazy hat an der Farnborough Air Show die Bestellung von 31 A320 und 20 A321 Verkehrsflugzuge bekannt gegeben.

Air Lease Corporation (ALC) wurde kürzlich durch Steven F. Udvar-Hazy ins Leben gerufen und ist mit einem ersten Grossauftrag bei Airbus wieder dick ins Flugzeugleasinggeschäft eingestiegen. Der Grossauftrag über die A320 und A321 Jets wurde am ersten Tag der Farnborough Air Show durch Airbus und Air Lease Corporation Vertreter feierlich unterzeichnet. ALC wird seinen Leasing Kunden offen lassen ob die Maschinen mit den neuen Sharklets ausgerüstet werden oder ob die Flugzeuge in der herkömmlichen Konfiguration daher kommen sollen.