ALC besiegelt weiteren Flugzeugkauf mit Airbus

Air Lease Corporation hat zusammen mit Airbus einen Grossauftrag über 36 Single Aisle Jets aus der A320neo Familie finalisiert und unterzeichnet.

Die Bestellung über zwanzig Airbus A321neo und sechzehn A320neo sei nun definitiv unterschrieben worden, teilte Airbus und ALC anfangs Juni mit. Neben diesen Festbestellungen wurden noch vierzehn Optionen für die A320neo Familie eingehandelt. Die Kaufabsichtserklärung für diese Maschinen wurde im Sommer 2011 an der Paris Air Show unterzeichnet.Die Entscheidung über die Auswahl der Triebwerke wird laut Aussagen des Herstellers zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Mit diesem neuen Auftrag hat ALC insgesamt 100 neue Airbus-Flugzeuge bestellt (50 Flugzeuge der A320-Familie, 36 Flugzeuge der A320neo-Familie und 14 Flugzeuge der A330-Familie).