ALAFCO bestellt weitere Airbus A320neo

Die Flugzeugleasinggesellschaft aus Kuwait hat bei dem europäischen Flugzeugbauer 35 weitere A320neo Verkehrsflugzeuge bestellt.

Im November 2011 gab ALAFCO an der Dubai Air Show 2012 bereits 50 A320neo in Auftrag, um sich bei dieser Maschine für die Zukunft zu positionieren, hat sich der Flottenfinanzierer für die Aufstockung des bestehenden Auftrags um 35 Flugzeuge entschieden. Die A320neo Flugzeuge werden voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2015 verfügbar sein, die Nachfrage nach der modernisierten A320 Familie ist so gross, dass die Produktion bereits jetzt über ein paar Jahre ausverkauft ist.