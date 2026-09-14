AIRCAIRO bestellt 15 Airbus A320neo

AirCairo Airbus A320neo (Foto: Airbus)

AIRCAIRO hat auf der El Alamein International Airshow 2026 einen Festauftrag über 15 Flugzeuge des Typs Airbus A320neo unterzeichnet.

Die Vereinbarung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Strategie der Fluggesellschaft, da sie neben ihrer geleasten Airbus-Flotte nun auch eigene Flugzeuge in den Bestand aufnimmt, um das langfristige Wachstum zu unterstützen. Nachdem AIRCAIRO in den vergangenen fünf Jahren rasant von sieben auf heute über 45 Flugzeuge gewachsen ist, nutzt das Unternehmen diese Dynamik, um die Flotte bis 2034 auf mehr als 130 Flugzeuge zu erweitern. Der Festauftrag verschafft der Fluggesellschaft die nötige Kapazität, Flexibilität und betriebliche Effizienz, um die Verbindungen in ihren Inlands-, Regional- und internationalen Netzwerken auszubauen.

Die A320-Familie ist die weltweit beliebteste Flugzeugfamilie im Segment der Schmalrumpfflugzeuge (Single-Aisle) und hat weltweit mehr als 20.200 Bestellungen verzeichnet. Zur Familie gehört auch das größte Modell, die A321neo, die eine unübertroffene Reichweite und Leistungsfähigkeit bietet. Diese Flugzeugfamilie bietet im Vergleich zu Schmalrumpfflugzeugen der vorherigen Generation eine Treibstoffeinsparung und CO₂-Reduzierung von mindestens 20 Prozent und maximiert gleichzeitig den Passagierkomfort durch eine der breitesten Kabinen in dieser Flugzeugklasse.