AIG muss ILFC verkaufen

Der ins Schlingern gekommene Versicherungskonzern AIG muss rasch zu frischem Kapital kommen und will nun den Flugzeug- Leasingbereich ILFC verkaufen.

Flugzeugleasinggeschäfte sind in den meisten Fällen lukrativ so auch bei der weltgrössten Flugzeugleasing Unternehmung ILFC. Die ILFC gehört dem Versicherungskonzern American International Group AIG an und muss nun verkauft werden. Der Versicherungskonzern könnte mit dem Verkauf von ILFC einen Geldbetrag von rund 8 Milliarden US Dollar lösen. Der Käufer bräuchte bei einer vollständigen Ablösung des Fremdkapitalanteils von ILFC gesamthaft 40 Milliarden US Dollar. Bei solchen Summen lässt sich kein schneller Käufer finden.

Damit AIG bei dem Verkauf der lukrativen Unternehmensteile nicht in Zwang kommt, hat die amerikanische Notenbank einen Notfallkredit über 85 Milliarden US Dollar locker gemacht. AIG muss den Kredit innerhalb von zwei Jahren zurück bezahlen.