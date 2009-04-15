AF-KLM will bis zu 3.000 Stellen streichen

Air France-KLM hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten zwei Jahren zwischen 2.500 und 3.000 Stellen zu kürzen.

Die franco-niederländische Airline, die im März einen Rückgang des Passagierverkehrs um 9,4 Prozent vermelden musste, wird auf die Erneuerung von Kurzzeit-Arbeitsverträgen verzichten und abgehende Angestellte nicht ersetzen, bestätigte eine Sprecherin der grössten europäischen Fluggesellschaft. Air France-KLM strich im letzten Geschäftsjahr 2.400 Jobs und sagt einen Betriebsverlust von 200 Millionen Euro für dasselbe voraus. 2009/10 erwartet sie noch weiter in die roten Zahlen zu rutschen.



