AF-KLM vergrössert Verkehr

Air France-KLM meldet für den Monat Mai Zeichen der Erholung dank einer leicht gestärkten Wirtschaft und dem straffen Kapazitätsmanagement der Airline.

Die Fluggesellschaft meldete einen Anstieg des Passagierverkehrs um 4,3 Prozent, während die Kapazität gleich blieb. Daraus ergab sich eine Erhöhung der durchschnittlichen Auslastung um 3,3 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent. Der Cargoverkehr verbesserte sich ebenfalls um 8,7 Prozent und die Frachter waren zu 70,6 Prozent gefüllt, ein Plus von 7,8 Prozentpunkten. Die Gruppe beförderte im Monat Mai insgesamt 6,2 Millionen Passagiere, 1,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.