AF-KLM trotz Rekordverlusten zuversichtlich

Air France-KLM meldete einen Rekordverlust für die letzten zwölf Monate, rechnet aber mit der baldigen Rückkehr in die schwarzen Zahlen.

Die Airline verbuchte einen Betriebsverlust von 1,285 Milliarden Euro für das Jahr 2009/10, erwartet aber schon dieses Jahr ein Breakeven. Die Einnahmen gingen um 15 Prozent auf 20,994 Milliarden zurück. Air France -KLM sagte, sie werde das Wachstum der Kapazität auf maximal ein Prozent limitieren. Die Kosten pro Einheit stiegen um 4,9 Prozent. Die Entwicklungen der Einnahmen im vierten Quartal stimmte positiv, die Nachfrage stieg durchschnittlich um 2,7 Prozent. Das Quartal endete zwei Wochen vor der temporären Schliessung der Flughäfen aufgrund der Aschewolke.