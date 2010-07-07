AF-KLM meldet Juni-Zahlen

Air France-KLM verbucht für den vergangenen Monat sowohl steigende Verkehrszahlen als auch eine bessere Auslastung.

Der Passagierverkehr wuchs um 4,7 Prozent und die Auslastung kletterte um 3,5 Prozentpunkte auf 83,8 Prozent. Die Kapazität wurde um 0,4 Prozent vergrössert. Die Einnahmen pro verfügbaren Sitzkilometer stiegen im Vergleich zum Vorjahr stark an, insbesondere in Asien, Nord- und Südamerika. Der Cargoverkehr nahm um 0,8 Prozent zu, während die Auslastung um 2,4 Prozentpunkte auf 67,7 Prozent anstieg, wobei die Kapazität um 2,8 Prozent verkleinert wurde. Delta Air Lines, eine Joint Venture Partnerin der Air France, verbuchte eine Zunahme des Verkehrs um 4,2 Prozent.