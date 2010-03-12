AF und Ryanair streiten um Subventionen

Air France hat ihre Low-Cost Rivalin beschuldigt, bei den Behörden Druck auszuüben, um ungerechtfertigterweise finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Air France hat ihre Low-Cost Rivalin beschuldigt, bei den Behörden Druck auszuüben, um ungerechtfertigte Unterstützung zu erhalten.

Air France gab bekannt, sie habe bei der Europäischen Kommission Beschwerde eingereicht gegen sogenannte „Open-Ended Subventionen“ die der irischen Airline in Form von Rabatten, Vorzugsbehandlung und Marketinghilfe von Seiten der regionalen Flughäfen entgegen dem Europäischen Gesetz zukommen sollen. Ryanair wehrte sich gegen diese Vorwürfe und behauptete ihrerseits, Air France sei selber in Genuss solcher „Staatshilfe“ gekommen. Sie beklage sich nur, weil sie nicht gegen Ryanair mit ihren tiefen Preisen ankommen könne.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Verkehrszahlen im internationalen Luftverkehr gehen aufwärts. Lufthansa mit roten Zahlen. Boeing 747-8F absolvierte Jungfernflug. PAK FA Raptorsky im Flugtestprogramm.