AERO führt zu mehr Verkehr am Bodensee Airport

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Zur AERO 2024 erwartet der Flughafen Friedrichshafen rund 1.800 zusätzliche Flugbewegungen, darunter sind auch Sonderflüge mit Airbus A320 und Boeing 737 zu erwarten.

Zur AERO 2024, der Weltleitmesse der Allgemeinen Luftfahrt, welche ab dem 17. April 2024 auf dem Messegelände Friedrichshafen stattfindet, erwartet der Bodensee-Airport Hochbetrieb mit rund 1800 zusätzlichen Flugbewegungen von Besuchern und Ausstellern. Darunter sind auch verschiedene Sonderflüge mit Airbus A320 und Boeing 737-800 von Besuchergruppen u.a. aus Schweden und Belgien.

„Wir freuen uns wieder zahlreiche nationale und internationale Messebesucher hier am Bodensee-Airport Friedrichshafen begrüßen zu können“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Friedrichshafener Flughafens. „Die ideale Lage des Messegeländes direkt am Flughafen, ist ein einzigartiger Standortvorteil für diese Fachmesse, die dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum feiert. Besonders zu erwähnen ist die, in die Messe integrierte E-Flight Expo. Hier präsentieren sich junge Unternehmen, die im Bereich des elektrischen oder elektrisch-hybriden Fliegens unterwegs sind. Ein Entwicklungsbereich, der perspektivisch auch für den Flughafen sehr wichtig ist, da sich durch diese Flugzeugentwicklungen neue Märkte an kleineren Flughäfen entwickeln werden“, so Claus-Dieter Wehr weiter.

Um die hohe Nachfrage, der selbst zur Messe anfliegenden Besucher bewältigen zu können und einen sicheren Flugbetrieb der an- und abfliegenden Verkehre zu gewährleisten, vergibt die Flugsicherung während der Messezeiten sogenannte Slots für den Flughafen. Diese müssen durch den die Piloten vor dem Flug beantragen müssen. Das ist zwar für viele Privatpiloten ungewohnt jedoch ist anders einreibungsloser und sicherer Flugverkehr zur Messe nicht zu gewährleisten.

Flughafen Friedrichshafen