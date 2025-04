AERO 2025: Premieren, Innovationen und Leidenschaft für die Luftfahrt

AERO 2024 Friedrichshafen Daher Kodiak (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2025 findet in einer – trotz aller aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen – positiven Atmosphäre statt.

Die Hersteller für Flugzeuge und Zubehör der Allgemeinen Luftfahrt, der Business Aviation und des Luftsports freuen sich über ein hohes Niveau an Auslieferungen und investieren unverändert in neue Technologien, die die Luftfahrt sicherer, kostengünstiger und nachhaltiger machen. Im vergangenen Jahr wurden weltweit über 4.000 Neuflugzeuge aus dem Segment der Allgemeinen Luftfahrt und der Business Aviation an Kunden ausgeliefert.

Cirrus SF50 Vision Jet an der AERO 2023 (Foto: Hobby Verlag AG)

Fairnamic-Chef Stefan Reisinger und AERO-Projektleiter Tobias Bretzel freuen sich über die starke Beteiligung von 756 ausstellenden Unternehmen aus 38 Ländern: „Die AERO 2025 verspricht, eine sehr gute Messe zu werden“. Auf keiner Messe in Europa sind in diesem Jahr mehr Geschäftsreiseflugzeuge zu sehen als auf der AERO 2025 in Friedrichshafen. Die Business Aviation verfügt über einen eigenen Messebereich mit einem innovativen Eventkonzept. Neben zwei Messehallen (A2 und A3) bildet der neue, spektakuläre Business Aviation Dome (Grundfläche 2.000 m²) mit seinen vielfältigen Ausstellungsmöglichkeiten das Herzstücke des Segments. VIP-Networking-Lounge und ein Hospitality-Bereich ermöglichen exklusive Geschäftstreffen und vertrauliche Geschäftsgespräche.

AERO 2024 Friedrichshafen Piper M700 Fury (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Business Aviation Dome finden Besucher auch eine Speaker Stage mit einer 40 m² LED-Wall. Experten-Talks zu aktuellen Themen der Business Aviation wie Nachhaltigkeit, Innovation und Fachkräftemangel ergänzen die Ausstellung.

AERO 2024 Friedrichshafen General Aviation (Foto: Hobby Verlag AG)

Der Gesamtumsatz der Branche überschritt 2024 erstmalig nach 2014 die Marke von 30 Milliarden US-Dollar, berichtete Cate Brancart, Director, European Safety & Sustainability Development des Industrieverbands GAMA (General Aviation Manufacturers Association) beim Branchentalk während des AERO Media Days am Vortag der AERO. Allein in Europa werden 440.000 Arbeitsplätze durch die Allgemeine Luftfahrt unterstützt. Susan Ying, Mitbegründerin und Chief Commercial Officer bei ANG Fei (China), und Board Member des norwegischen Elektroflugzeugherstellers El-Fly, berichtete beim Branchentalk über die Fortschritte der Industrie bei der Entwicklung von Flugzeugen mit alternativen Antrieben wie beispielsweise Elektroantrieben und Wasserstoff-Antrieben.

AERO 2024 Friedrichshafen Elektrik Aerobatics (Foto: Hobby Verlag AG)

Lindsay Allmon, Vice President of Marketing beim Flugzeug-Modifikationsunternehmen Blackhawk Aerospace Group aus Waco im US-Bundesstaat Texas, zeigte auf, wie nachträgliche Änderungen an Flugzeugen die Leistungen und die Wirtschaftlichkeit steigern können.

AERO 2024 Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Die bekannte französische Kunstflugpilotin Melanie Astles schilderte, wie wichtig neben technologischer Expertise auch die Leidenschaft für das Thema Luftfahrt für das Erreichen von technologischen Fortschritten ist.

AERO 2024 Friedrichshafen Impressionen (Foto: Hobby Verlag AG)

Kathrin Kaiser, Privatpilotin und Organisatorin des jährlichen internationalen Grumman-Fly-in repräsentiert diese Leidenschaft. Sie flog in einem Jahr mit ihrem einmotorigen Grumman Tiger-Flugzeug gleich zweimal über den Atlantik, um am größten Fliegertreffen der Welt, dem EAA AirVenture, teilzunehmen. Ihre Erfahrungen hat sie in einem Buch zusammengefasst und inspiriert so junge Menschen.

