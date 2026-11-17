AENA präsentiert Oktoberzahlen
Die Flughäfen der Aena-Gruppe verzeichneten im Oktober 2026 insgesamt 36,6 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 3,2 Prozent auf 308.773, während das Frachtaufkommen um 9,6 Prozent auf 135.706 Tonnen zurückging.
Auf das spanische Netzwerk von Aena entfielen 30,5 Millionen Passagiere – ein Zuwachs von 3,5 Prozent. Madrid-Barajas blieb mit 6,42 Millionen Passagieren (plus 6,4 Prozent) der verkehrsreichste Flughafen, gefolgt von Barcelona-El Prat mit 5,26 Millionen Passagieren (plus 0,3 Prozent). Unter den acht verkehrsreichsten Aena-Flughäfen in Spanien verzeichnete Alicante-Elche mit einem Anstieg von 10,1 Prozent auf 2,10 Millionen Passagiere das stärkste Wachstum.
Das Frachtaufkommen im spanischen Netzwerk sank um 9,9 Prozent. Madrid-Barajas blieb trotz eines Rückgangs um 12,9 Prozent auf 70.079 Tonnen der größte Frachtflughafen. In Barcelona stieg das Frachtaufkommen um 5,5 Prozent auf 20.176 Tonnen, während es in Saragossa um 16,2 Prozent auf 18.408 Tonnen zurückging.
Die 17 brasilianischen Flughäfen von Aena fertigten rund 4 Millionen Passagiere ab, was einem Rückgang von 1,0 Prozent entspricht; am Flughafen São Paulo-Congonhas sank das Verkehrsaufkommen um 4,3 Prozent. Im Vereinigten Königreich verzeichnete London Luton ein Wachstum von 7,6 Prozent auf 1,69 Millionen Passagiere, während der im Mai in die Gruppe aufgenommene Flughafen Leeds Bradford 421.612 Passagiere abfertigte – ein Plus von 2,7 Prozent.
Im Zeitraum von Januar bis Oktober verzeichneten die Flughäfen der Aena-Gruppe insgesamt 346,5 Millionen Passagiere, ein Anstieg um 4,0 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 3,8 Prozent auf 2,94 Millionen zu, während das Frachtaufkommen um 3,2 Prozent auf 1,24 Millionen Tonnen zurückging.