AEGEAN wird ausgezeichnet

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

AEGEAN überzeugt Kunden weltweit mit erstklassigem Service und wird zum insgesamt neunten Mal von Skytrax ausgezeichnet.

AEGEAN erneut auf dem Siegertreppchen: Bei den Skytrax World Airline Awards 2018 überzeugte AEGEAN im achten Jahr in Folge und darf sich weiterhin „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ nennen. AEGEAN beweist damit, dass es für ein griechisches Unternehmen möglich ist durch einen hohen Qualitätsanspruch bei seinen Passagieren zu punkten.

„Die Ernennung zur besten Regionalfluggesellschaft Europas zum achten Mal in Folge ist für Aegean Airlines ein bemerkenswerter Erfolg und zeigt die stetige Zufriedenheit der Kunden. Neben dem exzellenten Service der Mitarbeiter bewerteten die Umfrageteilnehmer auch das Produkterlebnis durchweg positiv“, kommentiert Edward Plaisted, CEO von Skytrax.

Dimitris Gerogiannis, Managing Director bei AEGEAN, sagt: „Es ist eine große Ehre für uns, von unseren Kunden bei den Skytrax World Airline Awards zur besten Regionalfluggesellschaft Europas 2018 gewählt worden zu sein. Die Verleihung dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zum achten Mal in Folge ist eine Anerkennung unserer 3.100 Mitarbeiter, die tagtäglich mit größter Leidenschaft bei der Sache sind. Die Auszeichnung bestätigt uns in unserem ständigen Bestreben, unseren Passagieren einen noch besseren Service zu bieten".

20,36 Millionen Passagiere aus über 100 Nationen haben zwischen August 2017 und Mai 2018 an der Umfrage teilgenommen, die auf Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch angeboten wurde. Über 335 Fluggesellschaften, von internationalen bis hin zu kleinen Airlines, werden in der Umfrage berücksichtigt.

Eine der wichtigsten Teilnehmerrichtlinien der sogenannten „Passenger's Choice Awards“ ist es, selbst zu entscheiden, welche Fluggesellschaft ihr persönlicher Favorit ist.

Aegean Airlines