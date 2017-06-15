AEGEAN unterstützt Marathon von Limassol

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

Aegean Airlines wird 2018 den Marathon von Limassol zum vierten Mal als Gold Sponsor unterstützen und Läufer ihrer Leidenschaft näher bringen.

Die zwölfte Auflage der Sportveranstaltung findet am 18. März 2018 statt. Es werden fast 15.000 Teilnehmer aus Zypern, Griechenland und der ganzen Welt erwartet. AEGEAN hat damit erneut die Ehre, Teil des wichtigsten sportlichen Events Zyperns zu sein, die athletische Zusammenkunft zu unterstützen und Teilnehmer zu inspirieren, ihr Bestes zu geben.

Aus diesem Anlass bietet die Airline ab sofort einen Rabatt von bis zu 20 Prozent auf Flugtickets nach Zypern. Die Sondertarife sind bis zum 19. Juni 2017 buchbar und gelten für Reisen im Zeitraum 6. November 2017 bis 21. März 2018. Das Angebot gilt innerhalb des gesamten internationalen Streckennetzes von AEGEAN von und nach Larnaka.

Zusätzlich profitieren alle Mitglieder des Vielfliegerprogramms Miles+Bonus, die am Marathon von Limassol teilnehmen wollen, von einem Rabatt von 50 Prozent auf die Frühbücher-Registrierung. Sie erhalten zudem für ihre erfolgreiche Teilnahme Meilenvergütungen im Bonusprogramm - abhängig von der Distanz, welche sie zurücklegen:

5 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 500 Meilen bei Miles+Bonus

10 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 1.000 Meilen bei Miles+Bonus

21 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 2.100 Meilen bei Miles+Bonus

42 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 4.200 Meilen bei Miles+Bonus

Aegean Airlines