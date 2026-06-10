AEGEAN und Icelandair starten Codeshare

Airbus A320neo Aegean (Foto: Aegean)

Die griechische AEGEAN Airlines und Islands Icelandair haben eine Codeshare-Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist die Verbesserung der Flugverbindungen zwischen Griechenland und Island.

Die Vereinbarung wurde während der 82. IATA-Generalversammlung in Rio de Janeiro bekannt gegeben und wird es Passagieren in Zukunft ermöglichen, kombinierte Flugrouten beider Fluggesellschaften mit einer einzigen Reservation zu buchen. AEGEAN-Passagiere erhalten einfachere Verbindungsmöglichkeiten nach Island, und Icelandair-Fluggäste profitieren von einem breiteren Angebot an Destinationen in Griechenland.

Während die konkreten Strecken im Rahmen des Codeshare-Abkommens noch nicht bekannt gegeben wurden, kündigten beide Fluggesellschaften an, weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die Vereinbarung ist Teil der umfassenderen Strategie von AEGEAN, ihr internationales Streckennetz in wachstumsstarken Tourismusmärkten auszubauen.