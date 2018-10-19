AEGEAN gehört zu den besten Airlines

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

Aegean Airlines wurde bei den diesjährigen Reader‘s Choice Awards des Condé Nast Travelers in der Kategorie weltweit beste internationale Airline mit dem fünften Platz geehrt.

Zum zweiten Mal in Folge findet sich AEGEAN unter den besten Fluggesellschaften der Welt wieder: Die größte Fluggesellschaft Griechenlands belegt den fünften Platz und verbesserte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze in der Liste der 20 besten Airlines der Welt (außerhalb der USA), die vom renommierten Condé Nast Traveler Magazin veröffentlicht wurde.

Condé Nast Traveler betonte unter anderem, dass „AEGEAN als Mitglied der Star Alliance eine große globale Reichweite hat. Passagiere schätzen besonders die herzliche griechische Gastfreundschaft an Bord und das umfangreiche Streckennetz, welches die Fluggesellschaft in den kommenden Jahren noch ausweiten möchte.“

Mehr als 429.000 Reisende nahmen an der diesjährigen Umfrage teil, die im Rahmen der Readers‘ Choice Awards 2018 stattfand.

Die 20 besten Fluggesellschaften der Welt (außerhalb der USA):

20. Icelandair

19. British Airways

18. Aer Lingus

17. Air France

16. SAS Scandinavian Airlines

15. KLM

14. Qantas

13. Swiss

12. EVA Air

11. Turkish Airlines

10. Lufthansa

9. Cathay Pacific

8. Virgin Atlantic

7. Korean Air

6. Etihad Airways

5. Aegean Airlines

4. Air New Zealand

3. Qatar Airways

2. Emirates

1. Singapore Airlines

Bereits bei den Readers‘ Choice Awards 2017 belegte AEGEAN Platz 9 unter den 20 besten Fluggesellschaften der Welt (außerhalb der USA).

Über AEGEAN:

AEGEAN, Mitglied der Star Alliance, ist Griechenlands größte Airline, die ihre Gäste von ihrer Gründung im Jahr 1999 bis heute mit umfassendem Service und Premiumqualität auf der Kurz und Mittelstrecke überzeugt. Durch den Erwerb von Olympic Air im Jahr 2013 konnte AEGEAN seine Flugfrequenzen und -verbindungen steigern und eine noch bequemere Erreichbarkeit der griechischen Inseln, einschließlich einige der abgelegensten, anzubieten. AEGEAN investiert in die Stärkung seiner internationalen Präsenz und unterstützt den Tourismus in Griechenland vor allem in Athen und an den regionalen Flughäfen. Im Sommerflugplan 2018 bietet AEGEAN 16,6 Millionen Sitzplätze zu 153 Destinationen in 44 Länder an, wovon die Airline wöchentlich bis zu 129 Nonstopflüge aus Deutschland (München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Hamburg, und Berlin-Tegel), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich, Basel und Genf) nach Griechenland durchführt. An Bord der 61 modernen und umweltfreundlichen Flugzeuge genießen Passagiere kostenfreie Getränke und warme Menüs sowie die typisch griechische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. AEGEAN wurde 2018 zum achten Mal mit dem Skytrax World Airline Award als „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ ausgezeichnet. Unter anderem erreichte AEGEAN bei der diesjährigen Readers' Choice Awards Umfrage von Conde Nast Traveler den 9. Platz der 20 besten Fluggesellschaften der Welt (außerhalb der USA). Mehr als 300.000 Reisende nahmen an der Umfrage teil. In der Ehrung hieß es unter anderem: „AEGEAN ist bekannt für seine professionellen und freundlichen Mitarbeiter und plant in den kommenden Jahren neue Märkte zu erschließen“.

Aegean Airlines