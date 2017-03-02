AEGEAN fliegt von Nürnberg nach Thessaloniki

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

Die griechische Fluggesellschaft AEGEAN nimmt im Sommer 2017 eine Verbindung zwischen Nürnberg und Thessaloniki auf.

Ab 15. Juli 2017 wird die Route zweimal wöchentlich mit Flugzeugen des Typs Airbus A320 bedient. Damit erweitert die Premiumairline ihr Angebot ab Deutschland auf insgesamt bis zu 100 Abflüge von neun Flughäfen. Günstige Tickets sind unter www.aegeanair.com buchbar.

Der Flug von Nürnberg nach Thessaloniki mit der Flugnummer A3519 startet mittwochs und samstags um 00:50 Uhr in Nürnberg und landet um 04:15 Uhr in Thessaloniki. Die Rückflüge mit der Flugnummer A3518 verlassen Griechenland immer dienstags und freitags um 22:20 Uhr und erreichen Nürnberg um 00:05 Uhr des Folgetags (alle Zeiten sind Ortszeiten).

Die neue Verbindung erweitert das Flugangebot der Airline ab Deutschland ideal. Neben Nürnberg bietet AEGEAN bereits Flüge ab Berlin-Tegel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kassel, München und Stuttgart zu beliebten Reisezielen in Griechenland an. Reisende aus Österreich und der Schweiz können zudem die Griechenlandverbindungen von AEGEAN Airlines ab Wien beziehungsweise ab Zürich und Genf nutzen. Weiterflüge innerhalb Griechenlands sowie darüber hinaus sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen so eine flexible Reiseplanung und komfortable Reise zu den insgesamt rund 145 Zielen von AEGEAN.

An Bord der Premiumfluggesellschaft genießen Reisende griechische Gastfreundschaft und herausragenden Service, der sie bereits während des Fluges auf ihren Aufenthalt in Griechenland einstimmt. Beispielsweise umfasst der Service auf allen Flügen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz eine warme Mahlzeit aus der griechischen Küche sowie kostenfreie Getränke.

Nicht zuletzt wegen des umfangreichen Service zeichnete das renommierte Passagierbefragungsinstitut Skytrax AEGEAN 2016 zum siebten Mal als beste Regionalfluggesellschaft Europas aus. Darüber hinaus verlieh das manager magazin AEGEAN den Titel „Beste Economy Class in Europa“.

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