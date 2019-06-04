AEGEAN feiert 20-jähriges Jubiläum

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

Die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines konnte im Mai 2019 ein Jubiläum feiern, die Airline wurde zwanzig Jahre alt.

Im Mai 2019 jährt sich die Gründung von AEGEAN zum zwanzigsten Mal. Vom Gründungsjahr bis heute überzeugt das Unternehmen im gesamten Netzwerk stets mit hervorragendem Service. AEGEAN, Star Alliance Mitglied und größte Fluggesellschaft Griechenlands, wurde bei den diesjährigen TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2019 als beste regionale Fluggesellschaft Europas, für die beste regionale Business Class Europas und als beste Fluggesellschaft Griechenlands ausgezeichnet. Zudem trägt sie bereits zum neunten Mal in Folge den Skytrax World Airline Award für die beste regionale Fluggesellschaft in Europa.

Dieser Weltklasse-Service wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt, da AEGEAN zu Beginn ihres dritten Jahrzehnts mit der Bestellung von 46 Airbus A320neo und A321neo den Grundstein für weiteres Wachstum und anhaltende Entwicklung gelegt hat.

Über AEGEAN

AEGEAN, Mitglied der Star Alliance, ist Griechenlands größte Airline, die ihre Gäste seit ihrer Gründung im Jahr 1999 bis heute mit umfassendem Service und Premiumqualität auf der Kurz- und Mittelstrecke überzeugt. Durch den Erwerb von Olympic Air im Jahr 2013 konnte AEGEAN seine Flugfrequenzen und -verbindungen steigern und eine noch bequemere Erreichbarkeit der griechischen Inseln, einschließlich einiger der abgelegensten, anzubieten. AEGEAN investiert in die Stärkung seiner internationalen Präsenz und unterstützt den Tourismus in Griechenland vor allem in Athen und an den regionalen Flughäfen. Im Sommerflugplan 2019 bietet AEGEAN 17,7 Millionen Sitzplätze zu 151 Destinationen in 44 Ländern an, wovon die Airline wöchentlich bis zu 129 Nonstopflüge aus Deutschland (München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Hamburg, und Berlin-Tegel), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich, Basel und Genf) nach Griechenland durchführt. An Bord der 61 modernen und umweltfreundlichen Flugzeuge genießen Passagiere kostenfreie Getränke und warme Menüs sowie die typisch griechische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. AEGEAN wurde 2018 zum neunten Mal mit dem Skytrax World Airline Award als „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erreichte AEGEAN unter anderem bei der diesjährigen Readers' Choice Awards Umfrage von Conde Nast Traveler den neunten Platz der 20 besten Fluggesellschaften der Welt (außerhalb der USA).

AEGEAN