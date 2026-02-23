ADV präsentiert Dezember 2025

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Die deutschen Flughäfen konnten im Dezember 15,52 Millionen an- und abfliegende Passagiere abfertigen, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Zum Vormonat November sinkt das Passagieraufkommen um knapp 324.000 Passagiere. Die Recovery zum Vorkrisenniveau von 2019 liegt bei 91,2 Prozent. Das teilte jetzt der Flughafenverband ADV mit.

Passagiere: 15,52 Millionen Passagiere nutzten im Dezember die deutschen Flughäfen. Im Vergleich zum Dezember 2024 stieg das Aufkommen um +5,3 Prozent. Zum Dezember 2019 fehlen noch immer -8,8 Prozent der Reisenden.

Cargo: Das Cargo-Aufkommen beträgt insgesamt 416.208 Tonnen. Gegenüber Dezember 2024 ist das ein Wachstum von +4,2 Prozent (gegenüber Dezember 2019 +4,7 Prozent).

Flugbewegungen: Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lag mit 132.215 Starts und Landungen um +5,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Gegenüber 2019 wurden nur 82,1 Prozent der gewerblichen Flüge durchgeführt.

Der Dezember im Blick –Passagierrückgang zum Jahresende, aber ein höheres Aufkommen als im Vorjahr

Der saisonal typische Rückgang im Dezember zeigt sich besonders deutlich im innerdeutschen und Europa-Verkehr. Der Langstreckenverkehr kann dies nicht auffangen. Im Vorjahresvergleich (Dez. 2024) ist in allen Entfernungsklassen ein Wachstum zu beobachten. Die internationalen Verkehrssegmente erreichen das Vorkrisenniveau, wobei der Interkontverkehr bereits darüber liegt. Bedingt durch das fehlende Angebot im nationalen Verkehr liegt die Recovery hier nur bei 54,7 Prozent.

Innerdeutsch: Die Nachfrage im innerdeutschen Luftverkehr geht im Dezember mit 1,82 Mio. Passagieren im Vergleich zum Vormonat November zurück (rund -311.000 Passagiere). Im Vorjahresvergleich nimmt dieses Marktsegment um +4,3 Prozent zu. Gegenüber Dezember 2019 sin dies nur 54,7 Prozent der Passagiere.

Europa: Im Europa-Verkehr wurden im Dezember 9,99 Millionen Passagiere gezählt. Damit bleibt dieses Marktsegment knapp unter dem Niveau aus dem Jahr 2019 (98,8 Prozent). Zum Vormonat November fällt dieses Marktsegment um -1,6 Prozent (rund -151.000 Passagiere). Im Vorjahresvergleich beträgt das Wachstum +4,8 Prozent.

Interkontinental: Mit mehr als 3,68 Millionen Passagieren wächst die Interkont-Nachfrage im Vergleich zum Vormonat November (+142.993 Passagiere). Zum Vorjahresmonat (Dez. 2024) wächst dieses Marktsegment mit deutlichen +7,3 Prozent. Die Recovery-Rate übersteigt mit 107,9 Prozent das Vorkrisenniveau.

Das Jahr im Blick – 220 Mio-Marke wird knapp verfehlt

Von Januar bis Dezember 2025 nutzten 219,58 Millionen Passagiere (an+ab) die deutschen Flughäfen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von +3,6 Prozent. Die Recovery im Passagieraufkommen liegt bei 87,7 Prozent und damit über der Erholung der gewerblichen Flugbewegungen (82,3 Prozent).

Verteilung der Marktsegmente im Jahresverlauf:

Innerdeutsch: 23,95 Millionen Passagiere flogen innerdeutsch (+0,2 Prozent zum Vorjahr), gegenüber Jan.-Dez. 2019 sind das etwas mehr als die Hälfte (51,9 Prozent). Europa: 152,12 Millionen Passagiere sind im Europa-Verkehr an den deutschen Flughäfen unterwegs (+3,9 Prozent zum Vorjahr), gegenüber Jan.-Dez. 2019 sind es 96,2 Prozent. Interkontinental: Die Interkont-Nachfrage (43,21 Millionen Pax) wächst mit +4,5 Prozent zum Vorjahr, gegenüber Jan-Dez 2019 sind es 99,1 Prozent.

Cargo-Aufkommen – Jahreshöchstwert mit über 430.000t

Im Dezember 2025 verzeichneten die deutschen Flughäfen ein Luftfrachtaufkommen von 416.208 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Plus von +4,2 Prozent, gegenüber 2019 ein Zuwachs von +4,7 Prozent. Trotz der Weihnachtsferien zeigt sich das Luftfrachtaufkommen auf hohem Niveau stabil und ist vor dem Hintergrund der gesamtkonjunkturellen und globalpolitischen Situation positiv einzuordnen. Dieses über das ganze Jahr stetige Wachstum wird vor allem durch das fast zweimal so hohe Wachstum der Ausladungen getriggert.

Ausladungen: Die Ausladungen wachsen um +4,9 Prozent auf 202.511 Tonnen (gegenüber 2019 +7,4 Prozent).

Einladungen: Die Einladungen erreichen im Dezember 213.697 Tonnen (gegenüber 2024 +3,6 Prozent, gegenüber 2019 +2,3 Prozent).

Januar-Dezember 2025: Das Luftfrachtaufkommen von Januar bis Dezember 2025 summiert sich auf insgesamt 4.861.047 Tonnen (+1,6 Prozent zum Vergleichszeitraum 2024, gegenüber 2019 +1,2 Prozent). Im Jahresverlauf steigen die Ausladungen (+2,1 Prozent), die Einladungen wachsen ebenfalls leicht (+1,2 Prozent).

