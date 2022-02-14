ACG finalisiert Airbus A220 Bestellung

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Aviation Capital Group (ACG) hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus einen Auftrag über zwanzig Airbus A220 Verkehrsflugzeuge finalisiert.

Die Absichtserklärung für den Kauf von zwanzig Airbus A220 Maschinen wurde durch ACG im vergangenen Dezember bei der Vergabe eines Festauftrages für vierzig Maschinen aus der A320neo Familie unterzeichnet. Airbus konnte diese Absichtserklärung nun unter Dach und Fach bringen. Auf der Basis der grösseren A220-300 entsprechen die zwanzig Maschinen einem Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar.