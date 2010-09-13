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ACG übernimmt weiteren Boeing 747-400

13.09.2010 RK
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Air Cargo Germany hat am Samstag, dem 11. September 2010, ihren vierten Boeing 747-400BCF Jumbo Frachter auf die Strecke geschickt.

CR ACG, Boeing 747-400BCF Air Cargo Germany ACG

Air Cargo Germany hat am Samstag, dem 11. September 2010, ihren vierten Boeing 747-400 Jumbo Frachter auf die Strecke geschickt.

Der erste Linienflug ging von Frankfurt Hahn über das indische Mumbai nach Hongkong. Mit Inbetriebnahme des vierten Vollfrachters bietet die Air Cargo Germany dem Frachtmarkt jetzt eine Beförderungskapazität von insgesamt 440 Tonnen an. Der Frachter ist von der Martinair geleast und wurde durch Boeing aus einem Passagierjumbo zum Vollfrachter umgebaut. Der neuste 747-400BCF Frachter trägt die Immatrikulation D-ACGD.
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