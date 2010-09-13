ACG übernimmt weiteren Boeing 747-400

Air Cargo Germany hat am Samstag, dem 11. September 2010, ihren vierten Boeing 747-400BCF Jumbo Frachter auf die Strecke geschickt.

Air Cargo Germany hat am Samstag, dem 11. September 2010, ihren vierten Boeing 747-400 Jumbo Frachter auf die Strecke geschickt.