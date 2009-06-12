AA will mehr Boeing 737

American Airlines will sich die Rechte beschaffen, um weitere acht Boeing 737 für insgesamt rund US$ 600 Millionen zu kaufen.

Gleichzeitig hat sie angekündigt ihre Kapazität in diesem Jahr um 7,5 Prozent reduzieren zu wollen, um der sinkenden Nachfrage entgegen zu wirken. Die ersten Kürzungen sollen im August durchgeführt werden. AMR Vorsitzender und CEO Gerard Arpey sagte, die Airline wolle ihre McDonnell Douglas MD-80 Flotte mit Boeing 737-800 Maschinen auswechseln. American Airlines habe ihren Vertrag mit Boeing erweitert und erwartet die Lieferung von acht 737-800, die zu 35 Prozent Treibstoffeffizienter sind als die alten Flugzeuge. Der überarbeitete Lieferungsplan beinhaltet 76 Boeing 737 in 2009 und 2010, inklusive bereits erhaltener Flugzeuge und acht weitere im Jahr 2011.

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