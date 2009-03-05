AA meldet sinkende Passagierzahlen

American Airlines reduzierte ihre Kapazität im Februar um 10,1 Prozent, konnte damit die rapide schrumpfenden Passagierzahlen jedoch nicht ganz auffangen.

Diese ging um 13,5 Prozent zurück. American bot im letzten Monat 11,7 Milliarden ASM an, während es 2008 noch 13 Milliarden waren. Die Auslastung sank um 2,9 Prozentpunkte auf 73,9 Prozent. Besonders stark war der Rückgang des Verkehrs bei American Airlines auf den internationalen Strecken, dort nahm er um 13,7 Prozent ab, während die Kapazität um 6,3 Prozent verringert wurde. Die Auslastung erreichte auf diesen Strecken im Schnitt nur 68,1 Prozent, 5,4 Prozentpunkte weniger als im Februar 2008. Auf Inlandstrecken sank der Ladefaktor hingegen nur um 1,2 Prozentpunkte und lag bei 77,6 Prozent. Die sieben grössten Airlines Amerikas meldeten rückläufige Zahlen für die ersten beiden Monate des Jahres und alle reagieren mit Reduktion der Kapazität.



