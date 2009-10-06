AA meldet Verkehrsrückgang
06.10.2009 PSEN
American Airlines hat gestern ihre Verkehrszahlen für den Monat September bekannt gegeben und verzeichnet einen Rückgang um mehr als drei Prozent.
Die amerikanische Airline zählte im vergangenen Monat 9,52 Milliarden Passagiermeilen, dies entspricht einer Abnahme von 3,5 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Der Internationale Verkehr ging um 4,9 Prozent zurück, während im Inland ein etwas leichterer Rückgang von 2,6 Prozent gemessen wurde. Die Auslastung kletterte um 2,8 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent. Die Aktien der AMR Corp. stieg gestern früh um zehn Cents auf US$7,65.