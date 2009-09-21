AA erwartet schwaches drittes Quartal

American Airlines sagt für das dritte Quartal einen weiteren Einbruch des Verkehrs und der Einnahmen um mehr als 15 Prozent voraus.

Die Kapazität auf den Hauptlinien der Airline ging im September gegenüber dem Vormonat um 9,7 Prozent zurück, begleitet von einer Abnahme der Passagierzahlen. Für diesen Monat erwartet die Airline ebenfalls einen Rückgang der Passagierzahlen um 16,4 Prozent. Im dritten Quartal sollen die Einnahmen pro Einheit um 15,5 Prozent schrumpfen und der Durchschnittspreis beim Rohöl wird auf US$2,07 pro Gallone geschätzt. American Airlines sagte, sie rechne mit einer Cash Bilanz von US$3,7 Milliarden per Ende Quartal. Die Prognose führte an der Börse nach elf gewinnbringenden Tagen zum ersten Mal zu einem Einsturz der Aktienpreise der American Airlines.