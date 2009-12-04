AA besser ausgelastet

American Airlines konnte die Auslastung im letzten Monat durch die Kürzung der Kapazität um drei Prozent verbessern.

Die zweitgrösste Airline Amerikas hat gestern ihre Novemberzahlen publiziert und dabei eine Zunahme der Auslastung um drei Prozentpunkte auf 79,6 Prozent festgestellt. Dies wurde grösstenteils durch Reduktion der Kapazität um 4,2 Prozent auf 11,92 Milliarden ASM erreicht. Der Verkehr sank um 0,5 Prozent auf 9,49 Milliarden RPMs. Im Inland stieg der Verkehr zwar um 1,4 Prozent an, überall sonst waren die Zahlen jedoch rückläufig. In den ersten elf Monaten des Jahres schrumpfte der Passagierverkehr um 7,6 Prozent und die Kapazität ging um 7,5 Prozent zurück.