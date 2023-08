AA Piloten gegen AA/BA/IB Immunität

Die Kooperation zwischen American Airlines, British Airways und Iberia erhält einen weiteren Gegner: Die Piloten der AA stellen sich unmissverständlich gegen eine Immunität der Fluggesellschaften.

Die 11.500 Piloten der Airline werden durch die Allied Pilots Assn. vertreten und forderten das Verkehrsdepartement auf, den Antrag auf kartellrechtliche Immunität abzulehnen. Dabei bezieht sie sich auf das Schreiben der Europäischen Kommission, in welchem den Airlines mitgeteilt wurde, dass die Erweiterung der Zusammenarbeit der Airlines möglicherweise gegen europäische Regeln zu restriktiven Geschäftspraktiken verstosse. Wenn diese Behörde bereits Bedenken verlauten lässt, sei fraglich, ob es empfehlenswert sei, einen Deal in den Vereinigten Staaten zu bewilligen, der dann in Europa nicht angenommen werde. Ausserdem weigere sich das Management der American Airlines, die Stellen ihrer Piloten zu garantieren. Die Geschäftsleitung äusserte sich enttäuscht zu der Aktion der APA, die ihrer Meinung nach seit geraumer Zeit versucht, die Verhandlungen zu beeinflussen. Dabei glaube man bei AA fest daran, dass eine Joint Venture das Wachstum und die Flugmöglichkeiten für ihre Piloten vergrössern werde.

