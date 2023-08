A400M Finanzierung gesichert

Airbus Military und die sieben Erstabnehmer des neuen A400M Militärtransporters haben am 7. April 2011 den Finanzierungsvertrag unterzeichnet.

Mit diesen Unterschriften wurde ein lange währender Finanzierungsstreit beigelegt und dem Transporterprogramm von Airbus Military der Rücken gestärkt. Die Verträge wurden in Sevilla unterzeichnet, wo der A400M produziert wird. Mittlerweile haben die vier Testflugzeuge bei fast 450 Flügen mehr als 1400 Flugstunden absolviert, die ersten Auslieferungen an Frankreich sind für Ende 2013 geplant. Die sieben Erstkunden haben sich in den Verträgen verpflichtet 170 A400M abzunehmen und damit eine lange Programmverweilzeit zu garantieren und hochwertige Arbeitsplätze zu sichern.