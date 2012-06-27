A380 von Malaysian mit neuem Anstrich

Airbus präsentierte am 25. Mai 2012 den ersten A380 für Malaysian Airlines in einem neuen Spezialanstrich.

Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur konnte Ende Mai ihren ersten A380 Superjumbo übernehmen. Malaysian Airlines liess ihre A380 in drei Klassen mit 494 Sitzen ausstatten. Die First Class ist für acht Passagiere eingerichtet, in der Business Class werden 66 Reisende Platz finden und die Economy Class ist für 420 Fluggäste ausgelegt. Die A380 von Malaysian werden durch vier Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben. Die Airline hat bei Airbus sechs Superjumbos gekauft, die erste A380 Destination von Malaysian Airlines wird ab dem 1. Juli London Heathrow sein.