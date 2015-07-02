A380 von Emirates nimmt Linie Dubai-Düsseldorf auf

Airbus A380 Emirates in Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Endlich ist er da: der Airbus A380, der ab sofort täglich für die Fluggesellschaft Emirates auf der Mittagsverbindung zwischen Düsseldorf und dem Drehkreuz Dubai im Einsatz ist.

Pünktlich um 13:19 Uhr setzte der Riesenvogel am 01.07.2015 auf der Landebahn des Düsseldorfer Airports auf. Die Flughafenfeuerwehr begrüßte den Neuankömmling traditionell mit einer Wasserfontäne und zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel live von der Besucherterrasse. Die Premiere des Airbus A380 im Liniendienst ist dieses Jahr ein Highlight für die Flughafenfans der Region und ein großer Erfolg für NRWs größten Airport. Bei einem festlichen Empfang am Gate feierten geladene Gäste aus der Branche, Politik und Wirtschaft den Erstflug, bis das größte Passagierflugzeug der Welt wieder Richtung Dubai abhob.

Der Einsatz des Airbus-Flaggschiffs stärkt die Position des Düsseldorfer Airports als bedeutendster Flughafen Nordrhein-Westfalens. Die Fluggesellschaft Emirates, die bereits seit 2001 Düsseldorf mit Dubai verbindet, setzt damit ihre Erfolgsgeschichte am Airport weiter fort. Die Airline aus den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegt zweimal täglich von Düsseldorf nach Dubai. Durch den Einsatz des noch größeren und modernen Flugzeugtyps A380 auf der Mittagsverbindung bietet die Fluggesellschaft ihren Kunden weitere Sitzplätze an und sorgt mit hochwertiger Ausstattung für ein besonderes Flugerlebnis.

„Heute ist ein besonderer Tag in der Geschichte des Flughafens Düsseldorf und für Nordrhein-Westfalen. Der Beginn des Linienverkehrs mit dem weltgrößten Passagierflugzeug – dem Airbus A380 – ist ein Ereignis, auf das sich unsere Region lange gefreut hat. Wir haben bereits vor zweieinhalb Jahren mit der Planung und den baulichen Vorbereitungen begonnen und auf diesen Tag hingearbeitet. Wir sind Emirates sehr dankbar, dass sie Düsseldorf auf die Karte der weltweiten A380-Stationen gesetzt hat. Mit der Airline verbindet uns eine 14-jährige, enge und sehr erfolgreiche Partnerschaft. Der Airbus A380 wird nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Schaulustige zum Flughafen locken. Der Düsseldorfer Airport ist um eine große Attraktion reicher geworden“, so Dr. Ludger Dohm, Sprecher der Flughafengeschäftsführung.

Der Düsseldorfer Flughafen hat für die Abfertigung des Riesenfliegers bauliche Änderungen vorgenommen und dafür insgesamt rund fünf Millionen Euro investiert. Dafür wurde am Flugsteig C ein moderner Verbindungsanbau über zwei Ebenen mit drei beweglichen Fluggastbrücken für den schnellen und sicheren Ein- und Ausstieg der Passagiere gebaut. Einer der höhenverstellbaren „Finger“ führt die Passagiere so direkt in das Oberdeck des Super-Airbus.

Thierry Antinori, Emirates Executive Vice President und Chief Commercial Officer: „Wir freuen uns, die erste Fluggesellschaft zu sein, die einen A380-Liniendienst nach Düsseldorf, der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens, anbietet. Der Einsatz von Jets mit größerer Kapazität ist entscheidend dafür, dass wir der Nachfrage von Passagieren nach Flügen zwischen einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands und aufstrebenden Wirtschaften in Asien, Afrika und im Nahen und Mittleren Osten über unser Drehkreuz in Dubai gerecht werden können. Die Emirates A380 ist eines der effizientesten Flugzeuge am Himmel. Dank der einzigartigen Kabinenausstattung bietet die Emirates A380 Passagieren in allen Klassen ein herausragendes Reiseerlebnis. Gäste der First Class kommen beispielsweise in den Genuss der weltweit einzigen Spa-Duschen und die Bord-Lounge mit Bar ist während des Fluges ein beliebter Treffpunkt für First-Class- und Business-Class-Reisende. Außerdem genießen Passagiere das vielfach ausgezeichnete Bordunterhaltungsprogramm mit mehr als 2.100 On-demand-Kanälen und kostenlosen WLAN-Zugang.“

Flughafen Düsseldorf