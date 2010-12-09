A380 von Emirates durch Ladefahrzeug beschädigt

Ein Super Jumbo von Emirates wurde beim Beladen der Bordküche von einem Ladefahrzeug beschädigt.

Der beschädigte A380 steht auf dem Flughafen Toronto und sollte vorgestern Abend unter der Flugnummer EK242 nach Dubai starten. Der Flug musste abgesagt werden, da am rechten Flügel von A6-EDE ein Schaden entstanden ist. Die Bedienmannschaft des Catering Fahrzeugs wollte das obere Deck mit Lebensmitteln versorgen, nach Angaben der kanadischen Luftfahrtuntersuchungsbehörde hat scheinbar die Hydraulik der Hebekabine versagt und beim einsacken Teile der Flügelwurzel des A380 beschädigt. Über den Grad der Beschädigung konnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Catering Fahrzeug gehört zu CLS Catering Services.