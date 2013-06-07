A380 von British Airways an der Paris Air Show

Airbus wird während der Paris Air Show 2013 den ersten Airbus A380 für British Airways ausstellen.

Der A380 von British Airways wird während den ersten Tagen der Show in Paris anwesend sein und anschliessend durch ein A380 Testflugzeug ausgewechselt. Airbus wird zudem mit einem Airbus A320 mit Sharklets, einem A330 und einem ACJ318 Corporate in Paris anwesend sein. Der europäische Flugzeugbauer wird auch ein Cockpit Mock-up und ein Rumpfsegment in Originalgrösse des A350 an ihrem Stand ausstellen. Der erste Airbus A380 für British Airways trägt die Seriennummer MSN095 und wird im Juli an den Flag Carrier Grossbritanniens ausgeliefert. BA wird ihren ersten A380 zuerst auf auserlesenen Flügen innerhalb Europas auf die Linie schicken, damit die Piloten und die Techniker auf dem Muster rasch Erfahrung aufbauen können. Auf die Langstrecke geht es ab dem 15. Oktober 2013 von London Heathrow nach Los Angeles. Die Superjumbos von BA werden für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt sein. Im Oberdeck werden 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden sein, die Club World Klasse wird auf diesem Stockwerk 53 Sitze erhalten und 104 Sitze werden für die World Traveller Klasse installiert sein. Im unteren Hauptdeck werden 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden sein.