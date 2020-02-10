A380 macht Platz für A321

Airbus A321XLR (Foto: Airbus)

Ab Mitte 2022 wird die Airbus A380 Produktionsstraße durch den Airbus A321 übernommen.

Die Produktion des weltweit größten Verkehrsflugzeuges Airbus A380 läuft im Jahr 2021 aus. Die Nachfrage nach dem größten Schmalrumpfflugzeug aus der Airbus A320 Familie ist ungebrochen hoch, so ist es nicht verwunderlich, dass die A380 Endfertigung in Toulouse dem Airbus A321 Platz machen wird.

Der Airbus A321 wird momentan in Hamburg Finkenwerder und im Airbus Werk in Mobile, Alabama gefertigt, da die Nachfrage nach diesem Muster so hoch ist, hat sich Airbus entschieden, eine weitere Endfertigungslinie für dieses Muster in Toulouse einzurichten.