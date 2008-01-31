A380 fliegt neu von Singapur nach London

Das grösste Passagierflugzeug der Welt wird bald auf dem weltweit verkehrsreichsten Flughafen landen.

Singapore Airlines gab heute bekannt, dass der Airbus A380 ab dem 18. März von Singapur nach London Heathrow fliegen wird. Der A380, welcher fähig ist 471 Passagiere in drei verschiedenen Klassen zu transportieren, fliegt bereits täglich zwischen Singapur und Sydney.Singapore Airlines sagte der Non-Stop-Flug nach London wird der Beginn eines täglichen Rückflugservice.“Der A380 wird eine Kapazitätserweiterung auf der beliebten Route Singapur – London sein", sagte die Airline."Zum ersten Mal, fliegt ein Flugzeug, welches grösser als die Boeing 747-400 ist, diese Route. So können mehr Sitze angeboten werden, ohne, dass die Flugfrequenz erhöht werden muss, da London bereits einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt ist."